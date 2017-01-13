Кидман призвала американцев поддержать Трампа

Американская актриса Николь Кидман призвала сограждан поддержать избранного президента США Дональда Трампа.

«Я хочу сказать, что он был избран, и мы всей страной должны поддержать президента, кто бы он ни был, потому что на этом и основывается страна», — заявила Кидман, чьи слова приводит Washington Examiner.

Ранее сообщалось о массовых акциях протеста перед инаугурацией республиканца, которая пройдет 20 января. На эту дату в Вашингтоне выдали 27 разрешений на проведение массовых акций протеста.