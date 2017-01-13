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В Казани создано православное общество трезвости

Приход преподобного Серафима Саровского призывает активистов помочь в борьбе с зависимостями

При казанском приходе преподобного Серафима Саровского создано общество трезвости. Первое собрание его участников состоится 15 января, в день престольного праздника храма преподобного Серафима.

На встрече пройдет презентация проектов, направленных на помощь в преодолении пагубных зависимостей. Участники собрания расскажут об организации трезвеннической работы в Казанской епархии, сообщает ИА «Татар-информ».

Организаторы приглашают на дискуссию обычных прихожан, зависимых и созависимых людей, а также активистов, готовых помогать трезвенническому движению.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

В Казани создано православное общество трезвости

Приход преподобного Серафима Саровского призывает активистов помочь в борьбе с зависимостями

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