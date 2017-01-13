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В Орле отреставрируют пожарную часть XIX века

Планируется воссоздать пристройки к историческому зданию

Здание пожарной части XIX века на улице Розы Люксембург в Орле решено отреставрировать. Объекту культурного наследия регионального значения требуется ремонт стен, перекрытий, кровли и стропильной системы. 

В трех дверных проемах появится остекление витражного типа со стилизацией под ворота, сообщает ресурс InfoOrel.ru. Также планируется воссоздать утраченные пристройки, которые хорошо видны на старых фотографиях. 

Что именно расположится в историческом здании, пока не сообщается. Возможно, там будет магазин или кафе. 

Известия // пятница, 13 января 2017 года

В Орле отреставрируют пожарную часть XIX века

Планируется воссоздать пристройки к историческому зданию

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