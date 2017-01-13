В Орле отреставрируют пожарную часть XIX века

Здание пожарной части XIX века на улице Розы Люксембург в Орле решено отреставрировать. Объекту культурного наследия регионального значения требуется ремонт стен, перекрытий, кровли и стропильной системы.

В трех дверных проемах появится остекление витражного типа со стилизацией под ворота, сообщает ресурс InfoOrel.ru. Также планируется воссоздать утраченные пристройки, которые хорошо видны на старых фотографиях.

Что именно расположится в историческом здании, пока не сообщается. Возможно, там будет магазин или кафе.