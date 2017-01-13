Таймырский заповедник вошел в число примечательных территорий России. Соответствующий список национальных парков страны составил Всемирный фонд дикой природы (WWF), приурочив рейтинг к 100-летию появления первого в России заповедника — Баргузинского. Территория была создана 11 января 1917 года.



Расположенный в Красноярском крае Большой Арктический заповедник является самым большим в России — его площадь составляет 42 тыс. кв. км. Здесь обитает больше всего белых медведей по сравнению с другими материками Евразии.

В рейтинге примечательных мест также оказались национальный парк «Земля леопарда» (Приморский край), заповедник «Остров Врангеля» на Чукотке, Баргузинский заповедник в Бурятии. Кроме того, специалисты посчитали привлекательными Печоро-Илычский заповедник в Коми, а также заповедники «Приэльбрусье» (Кабардино-Балкария) и «Галичья нора» в Липецкой области.

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