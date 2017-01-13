Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
13 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Президент «Дикси» вышел из капитала сети

Его доля в четвертом по размеру ритейлере сократилась до нуля

Руководитель розничной сети «Дикси» Педро Перейра да Сильва за месяц продал около 1,5% акций компании, сократив свою долю в ней до нуля.

Об этом в пятницу сообщает anrt.info со ссылкой на материалы ритейлера.

Владельцем пакета акций «Дикси» Перейра да Сильва стал в 2016 году, после того как переехал в Россию и занял пост президента компании.

«Дикси» является четвертым по объему продаж игроком в российском секторе розничной торговли продуктами питания после «Магнита», X5 Retail Group и «Ашана».

Португалец Перейра да Сильва известен по работе в Польше, где он вывел в лидеры рынка местную сеть дискаунтеров Biedronka.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Президент «Дикси» вышел из капитала сети

Его доля в четвертом по размеру ритейлере сократилась до нуля

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

Политолог

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке