Президент «Дикси» вышел из капитала сети

Руководитель розничной сети «Дикси» Педро Перейра да Сильва за месяц продал около 1,5% акций компании, сократив свою долю в ней до нуля.



Об этом в пятницу сообщает anrt.info со ссылкой на материалы ритейлера.



Владельцем пакета акций «Дикси» Перейра да Сильва стал в 2016 году, после того как переехал в Россию и занял пост президента компании.



«Дикси» является четвертым по объему продаж игроком в российском секторе розничной торговли продуктами питания после «Магнита», X5 Retail Group и «Ашана».



Португалец Перейра да Сильва известен по работе в Польше, где он вывел в лидеры рынка местную сеть дискаунтеров Biedronka.

