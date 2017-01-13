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Якутия закупит в лизинг пять новых вертолетов Ми-8 в текущем году

Их приобретут для нужд санавиации в регионе

Якутия закупит пять новых вертолетов Ми-8 у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

«В 2017 году мы в лизинг при федеральном софинансировании в размере 89% приобретем два новых вертолета Ми-8 для санавиации. Всего на три года в федеральном бюджете предусмотрено более 3 млрд рублей на развитие санавиации. За это время будет приобретено пять новых вертолетов», — цитирует министра ИА SakhaNews.

По данным Минздрава, в год на Якутию приходится выделять свыше 1,3 млрд рублей. В ведомстве добавили, что при поддержке федеральных властей в ближайшее время санавиация будет доступна для всех нуждающихся в регионе.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

Якутия закупит в лизинг пять новых вертолетов Ми-8 в текущем году

Их приобретут для нужд санавиации в регионе

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