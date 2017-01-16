Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
16 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Гаджеты & Телеком   |     |   написать авторам

Уплативших долги будут быстрее выпускать за границу

Сегодня процедура отмены ограничений может занимать несколько недель

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Информация, что россиянин уплатил долги и его можно выпускать за рубеж, сегодня может идти от судебных приставов к пограничникам несколько недель. В 2017 году, сообщили в Минкомсвязи, процедура должна сократиться до суток.

Для этого в 2016 году ведомство обеспечило взаимодействие системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и системы «Мир».

СМЭВ — это единая система обмена данными для федеральных, региональных и местных органов власти, банков, пенсионных фондов и других организаций. Она служит для оказания госуслуг в электронном виде гражданам и организациям. «Мир» — компьютерная система миграционного и регистрационного учета, контроля удостоверяющих личность документов. К системе «Мир» подключены МВД, Минкомсвязи, Минфин, Минобороны, МИД, ФСБ, Минтранс, Росморречфлот.

Когда человек уплатил долги, информация об этом должна дойти от Федеральной службы судебных приставов в пограничную службу ФСБ. Эта процедура описана в совместном приказе ФССП и ФСБ об организации взаимодействия. Там записано, что постановление об ограничении выезда или снятии ограничения приставы отправляют в территориальный орган ФССП еженедельно. ФССП передает данные в ФСБ тоже раз в неделю. Процедура получается небыстрая.

— Принятие решения о снятии ограничения на выезд и передача данных от ФССП пограничникам сократится до суток, — рассказал директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи РФ Андрей Черненко.

Ограничения на выезд за рубеж должников появились в России в 2008 году. Потерять право на заграницу можно за долги по налогам, кредитам, платежам ЖКХ, штрафам ГИБДД и др. С 2014 года такой риск есть лишь у людей с долгом больше 10 тыс. рублей. Это оговорено в ст. 67 закона «Об исполнительном производстве».

Пока что люди с ограничением выезда могут без проблем переехать из России в Белоруссию, а оттуда — в другие страны. Чтобы закрыть эту лазейку, с 2015 года Россия и Белоруссия ведут переговоры о единой базе должников.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Уплативших долги будут быстрее выпускать за границу

Уплативших долги будут быстрее выпускать за границуСегодня процедура отмены ограничений может занимать несколько недель

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

Политолог

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке