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В Марий Эл установят 31 купель для купания на Крещение

Возле водоемов будут дежурить спасатели, медики и полицейские

В текущем году в Марий Эл установят 31 купель для купания на Крещение. В преддверии крещенских купаний подготовку мест для купелей обеспечивают сотрудники Марийской службы аварийно-спасательных и экологических работ и инспектора ГИМС.

По данным ИА MariMedia, 19 января в течение всего дня у всех мест массового купания будут дежурить спасатели, чтобы в случае необходимости оказать помощь пострадавшим. Также возле купелей будет организовано дежурство бригад скорой помощи и сотрудников полиции.

Напомним, православные верующие отметят один из главных православных праздников — Крещение Господне в ночь на 19 января. В храмах пройдут праздничные богослужения, после чего священнослужители вместе с прихожанами соберутся у рек, озер и других водоемов для участия в традиционном ритуале — погружении в святую крещенскую воду.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

В Марий Эл установят 31 купель для купания на Крещение

Возле водоемов будут дежурить спасатели, медики и полицейские

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