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Жительнице Удмуртии грозит шесть лет за кражу зубных протезов

В Кизнерском районе республики задержали женщину, проникшую в чужую квартиру

Полицейские задержали жительницу Кизнерского района, подозреваемую в хищении зубных протезов и продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

По данным ИА «Сусанин», подозреваемая проникла ночью в квартиру пожилой местной жительницы и похитила у нее зубные протезы и продукты питания, хозяйка дома в этот момент спала.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Женщине может грозить до шести лет лишения свободы или штраф с принудительными работами.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Жительнице Удмуртии грозит шесть лет за кражу зубных протезов

В Кизнерском районе республики задержали женщину, проникшую в чужую квартиру

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