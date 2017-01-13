Жительнице Удмуртии грозит шесть лет за кражу зубных протезов

Полицейские задержали жительницу Кизнерского района, подозреваемую в хищении зубных протезов и продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

По данным ИА «Сусанин», подозреваемая проникла ночью в квартиру пожилой местной жительницы и похитила у нее зубные протезы и продукты питания, хозяйка дома в этот момент спала.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Женщине может грозить до шести лет лишения свободы или штраф с принудительными работами.