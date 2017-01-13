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В квартирах жителей одного из районов Нижнего Тагила зимой плюс 17

В коммунальных службах об этом знают, но помочь ничем не могут

Жители одного из микрорайонов Нижнего Тагила жалуются на плохо работающие батареи в своих квартирах.

По их словам, зимой воздух внутри помещения прогревается максимум до 22 градусов. Средняя температура в квартире — 17 градусов, сообщает ресурс ТагилСити.Ру со ссылкой на жителей микрорайона «Пихтовые горы».

По их словам, в ЖЭУ знают об этой проблеме, но винят в этом местную ТЭЦ. Якобы именно она не поднимает температуру воды до требуемого значения.

А в управляющей компании утверждают, что температура воды при подходе к домам составляет 56 градусов.

В городской администрации советуют пострадавшим пожаловаться именно в управляющую компанию.

А если это не принесет результата, подать заявление в прокуратуру или жилищную инспекцию.

Напомним, по ГОСТу температура воздуха в жилой комнате  в квартире должна быть не менее 18 градусов.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

В квартирах жителей одного из районов Нижнего Тагила зимой плюс 17

В коммунальных службах об этом знают, но помочь ничем не могут

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