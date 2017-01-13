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Гетемюллер: Бригада США в Восточной Европе — ответ на действия России

Заместитель генерального секретаря НАТО подчеркнула, что прямой угрозы альянсу со стороны РФ нет

Размещение танковой и бронетранспортерной бригады США является достойным ответом на действия РФ в отношении стран Балтии и всего альянса.

Об этом заявила в интервью агентству BNS заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.

По ее словам, альянс обеспокоен наращиванием вооружений России и ее действиями на Украине, но прямой опасности для стран НАТО в настоящее время нет.

«Нас всех беспокоят агрессивные действия России в последние годы - захват территории Украины в Крыму, усиление Западного военного округа. Тем не менее, НАТО не видит прямой угрозы вторжения России на свою территорию», - цитирует заместителя генсека НАТО «Интерфакс».

Гетемюллер подчеркнула, что «действия НАТО сбалансированы и носят оборонительный характер».

По ее словам в рамках операции «Atlantic Resolve» в Европу переброшены 3,5 тыс. солдат, 87 танков и 144 боевые машины Bradley.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Гетемюллер: Бригада США в Восточной Европе — ответ на действия России

Заместитель генерального секретаря НАТО подчеркнула, что прямой угрозы альянсу со стороны РФ нет

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