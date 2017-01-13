ЦСКА разгромил «Милан» в Евролиге

В рамках 17-го раунда регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА

в домашнем матче разгромил итальянский «ЕА7 Милана»101:64 (27:9, 29:16, 22:21, 23:18). Самый результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Нандо Де Коло, набравший 22 очка. Также стоит отметить результативные действия российского форварда Андрея Воронцевича записавшего на свой счет 18 очков.

Таким образом, армейцы прервали серию из трех поражений подряд в Евролиге и продолжают возглавлять турнирную таблицу.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram



Матч ЦСКА - Милан

Фотография 1 из 16:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Фотография 2 из 16:



Фотография 3 из 16:



Фотография 4 из 16:



Фотография 5 из 16:



Фотография 6 из 16:



Фотография 7 из 16:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Фотография 8 из 16:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Фотография 9 из 16:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Фотография 10 из 16:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Фотография 11 из 16:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Фотография 12 из 16:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Фотография 13 из 16:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Фотография 14 из 16:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Фотография 15 из 16:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Фотография 16 из 16:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

​​​​​​​

