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ЦСКА разгромил «Милан» в Евролиге

22 очка Нандо Де Коло помогли армейцам прервать серию из трех поражений подряд

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В рамках 17-го раунда регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА
в домашнем матче разгромил итальянский «ЕА7 Милана»101:64 (27:9, 29:16, 22:21, 23:18). Самый результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Нандо Де Коло, набравший 22 очка. Также стоит отметить результативные действия российского форварда Андрея Воронцевича записавшего на свой счет 18 очков. 

Таким образом, армейцы прервали серию из трех поражений подряд в Евролиге и продолжают возглавлять турнирную таблицу. 

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Матч ЦСКА - Милан

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

ЦСКА разгромил «Милан» в Евролиге

ЦСКА разгромил «Милан» в Евролиге22 очка Нандо Де Коло помогли армейцам прервать серию из трех поражений подряд

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