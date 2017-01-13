Песков прокомментировал фотографию Путина с руководством «ЧВК Вагнера»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в социальной сети «ВКонтакте» фотографию, на которой Владимир Путин стоит вместе с руководством «ЧВК Вагнера» в Кремле.

Песков заявил телеканалу «Дождь», что фотография была сделана в кулуарах Кремля во время торжественного приема по случаю празднования Дня героев Отечества. При этом, отдельно с руководителями ЧВК президент не общался.

«В кулуарах приема президент много фотографировался с гостями. По всей видимости, это одна из таких фотографий. Отдельного общения ни с кем не было», — сказал Песков.

Ранее телеканал сообщил, что фотографию президента вместе с Дмитрием Уткиным, известным как Вагнер, и его заместителем Андреем Трошевым выложили в группе социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Песков сообщал, что Уткин действительно присутствовал на приеме в Кремлевском дворце, так как является кавалером орденов Мужества.

По сведениям российских СМИ, Уткин в 2013 году оставил российские вооруженные силы и стал участником частной военной компании. По разным данным, он воевал на юго-востоке Украины на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в Сирии.

Торжественный прием по случаю празднования Дня героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялся 9 декабря.

