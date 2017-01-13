Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
13 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Песков прокомментировал фотографию Путина с руководством «ЧВК Вагнера»

Фото было сделано в Кремле во время приема по случаю празднования Дня героев Отечества

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в социальной сети «ВКонтакте» фотографию, на которой Владимир Путин стоит вместе с руководством «ЧВК Вагнера» в Кремле.

Песков заявил телеканалу «Дождь», что фотография была сделана в кулуарах Кремля во время торжественного приема по случаю празднования Дня героев Отечества. При этом, отдельно с руководителями ЧВК президент не общался.

«В кулуарах приема президент много фотографировался с гостями. По всей видимости, это одна из таких фотографий. Отдельного общения ни с кем не было», — сказал Песков.

Ранее телеканал сообщил, что фотографию президента вместе с Дмитрием Уткиным, известным как Вагнер, и его заместителем Андреем Трошевым выложили в группе социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Песков сообщал, что Уткин действительно присутствовал на приеме в Кремлевском дворце, так как является кавалером орденов Мужества.

По сведениям российских СМИ, Уткин в 2013 году оставил российские вооруженные силы и стал участником частной военной компании. По разным данным, он воевал на юго-востоке Украины на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в Сирии.

Торжественный прием по случаю празднования Дня героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялся 9 декабря.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Песков прокомментировал фотографию Путина с руководством «ЧВК Вагнера»

Фото было сделано в Кремле во время приема по случаю празднования Дня героев Отечества

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

Политолог

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке