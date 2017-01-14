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ЕСПЧ вынесет вердикт по искам против РФ от граждан США 17 января

Иски были поданы в связи с «законом Димы Яковлева»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынесет решение по серии исков против России в связи с «законом Димы Яковлева» 17 января, говорится в пресс-релизе организации.

Иски были поданы от имени 45 граждан США и 27 детей — граждан РФ. «Закон Димы Яковлева» вступил в силу 1 января 2013 года. В это время подавшие иски граждане США занимались процедурами усыновления детей из России.

В итоге этот процесс был прерван, а попытки американских граждан добиться результатов в российских судах успеха не имели. По утверждению истцов, меры российских властей нарушают Статью 3, Статью 8 и Статью 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Напомним, «закон Димы Яковлева» предусматривает запрет на усыновление российских детей гражданами США. Закон был назван по имени двухлетнего российского мальчика, который погиб в 2008 году в США. Тогда приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.

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Известия // суббота, 14 января 2017 года

ЕСПЧ вынесет вердикт по искам против РФ от граждан США 17 января

Иски были поданы в связи с «законом Димы Яковлева»

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