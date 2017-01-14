ФАС: Сделка по приобретению «Сафмаром» «М.Видео» не вызывает опасений

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил журналистам, что не опасается возникновения монополии на рынке в результате покупки группой «Сафмар» компании «М.Видео».

«Но тем не менее, профилактически мы рынок подсчитаем и посмотрим. Если действительно доля на рынке окажется 50% и больше, то дадим такие же предписания, как и в случае с «Роснефтью», по продажам магазинов», — сказал Артемьев.

В декабре основатели «М.Видео» Александр Тынкован, Михаил Тынкован и Павел Бреев объявили о продаже инвесткомпании, владеющей 57,7% акций ритейлера, группе «Сафмар», управляющей активами семьи Гуцериевых-Шишхановых.

Пакет был приобретен за $726 млн — по $7 за акцию сети. Тогда же в ФАС поступило ходатайство «Сафмара» о покупке «М.Видео».