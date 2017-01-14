Палата представителей США проголосовала за отмену Obamacare

Решение было принято 227 голосами против 198
Палата представителей конгресса США проголосовала за отмену реформы здравоохранения, которую претворял в жизнь уходящий президент Барак Обама.
За это решение проголосовали 227 человек, против — 198. Принятие данного решения означает, что теперь в профильных комитетах конгресса США должна начаться подготовка законопроектов о свертывании реформы, передает «Интерфакс».
Эти законопроекты затем будут представлены Дональду Трампа в первую неделю его президентства.
Ранее отмену реформы здравоохранения, инициированной Обамой, высказались верхняя палата конгресса и Сенат.
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