США сообщили о ликвидации трех боевиков «Аль-Каиды» в Йемене

Армия США нанесла удары по позициям боевиков террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) в Йемене, в результате чего были уничтожены три террориста, сообщает Центральное командование (СЕНТКОМ).

Удары были произведены 28 декабря и 8 января в провинции Эль-Бейда. Первым ударом было уничтожено два боевика, вторым – еще один, сообщает ТАСС.

В командовании сообщили, что «Аль-Каида на Аравийском полуострове», по данным разведки и властей США, по-прежнему является большой угрозой всему Ближнему Востоку и США. Как отметил официальный представитель СЕНТКОМ майор Майкл Майер, удары США создают давление на боевиков и не дают им вступить в заговор.