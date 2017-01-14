Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
14 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Сенат США проведет расследование «российских» кибератак

Специальный комитет рассмотрит отчеты разведки, которые легли в основу доклада американских спецслужб

Специальный комитет Сената Конгресса США по разведке проведет собственное расследование совершенных во время президентской кампании кибератак против американских политических организаций, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В заявлении председателя комитета Ричарда Бурра и его заместителя Марка Уорнера говорится, что «комитет рассмотрит отчеты разведки, которые легли в основу оценок разведывательного сообщества».

Речь идет о докладе, распространенном в начале месяца офисом директора национальной разведки США Джеймса Клэппера, в котором утверждается, что за хакерскими атаками стоит Россия. При этом никаких доказательств этой позиции в докладе не приводилось.

Читайте также:

Захарова высмеяла доклад о «русских хакерах» в США

Известия // суббота, 14 января 2017 года

Сенат США проведет расследование «российских» кибератак

Специальный комитет рассмотрит отчеты разведки, которые легли в основу доклада американских спецслужб

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

Политолог

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке