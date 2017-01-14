Сенат США проведет расследование «российских» кибератак

Специальный комитет Сената Конгресса США по разведке проведет собственное расследование совершенных во время президентской кампании кибератак против американских политических организаций, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В заявлении председателя комитета Ричарда Бурра и его заместителя Марка Уорнера говорится, что «комитет рассмотрит отчеты разведки, которые легли в основу оценок разведывательного сообщества».

Речь идет о докладе, распространенном в начале месяца офисом директора национальной разведки США Джеймса Клэппера, в котором утверждается, что за хакерскими атаками стоит Россия. При этом никаких доказательств этой позиции в докладе не приводилось.