В Аргентине преступники ограбили банк за 30 секунд

В аргентинском городе Тигре, неподалеку от Буэнос-Айреса преступники ограбили банка за 30 секунд, сообщает телеканал Todo Noticias.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как двое похитителей в масках выходят из автомобиля и разбивают молотом стеклянную дверь банка. Еще двое вооруженных винтовками преступников в этот момент находились в машине.

Как отмечает телеканал, грабители вышли из здания через 14 секунд с тремя кассетами денег, которые в момент нападения загружались в банкоматы, и сели обратно в автомобиль. Злоумышленники унесли с собой 750 тыс. песо ($47 тыс.).



Всего ограбление заняло 24 секунды. Еще шесть секунд понадобились одному из преступников, чтобы подобрать выпавший предмет. Также сообщается, что во время ограбления преступники не сделали ни одного выстрела.

В настоящее время полиция проводит расследование случившегося.