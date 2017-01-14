«Спартак» подпишет контракт с Луисом Адриано 16 января

Контракт между московским «Спартаком» и нападающим итальянского «Милана» и сборной Бразилии Луисом Адриано будет подписан 16 января, сообщает «Спорт-Экспресс».

В пятницу в Милане состоялась встреча форварда и вице-президента «Милана» Адриано Галлиани с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

Сообщается, что контракт будет подписан на 3,5 года, а зарплата бразильца в «Спартаке» составит более 3 миллионов евро в год.

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