Суд расторг брак Джонни Деппа и Эмбер Херд

Суд Лос-Анджелеса принял решение о расторжении брака между голливудскими актерами Джонни Деппом и Эмбер Херд, сообщает издание People.

Голливудские актеры развелись после восьми месяцев судебных тяжб.



Согласно достигнутому соглашению, Депп выплатит Херд $7 млн, которые, по словам актрисы, она намерена пожертвовать в благотворительный фонд.



Также отмечается, что судья отклонил требование Деппа наложить на его экс-супругу штраф в размере $100 тыс. за то, что она якобы откладывала процедуру развода.

Кроме того, сообщается, что актер подал в суд на своих менеджеров за неправильное распоряжение его средствами, обвинив их в «потере» $25 млн.

В мае прошлого года Херд под присягой сообщила, что Депп якобы швырнул в нее сотовым телефоном и ударил по щеке, что и послужило причиной развода.

53-летний Депп и 30-летняя Херд познакомились в 2011 году на съемках фильма «Ромовый дневник». Помолвка состоялась в декабре 2013 года.