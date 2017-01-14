Трамп назвал кандидатуру замглавы Минюста США

Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить прокурора Рода Розенстайна на должность замминистра юстиции, которому нужно будет возглавить расследование в отношении экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Как сообщает Wall Street Journal, Розенстайн, которому 51 год, является прокурором в штате Мэриленд. На этом посту он работает с 2005 года. Если Розенстайн будет утвержден Сенатом, то именно ему предстоит возглавить возможное расследование в отношении экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, передает ТАСС.

Эти обязанности ему придется взять на себя, так как выдвинутый Трампом на пост министра юстиции США сенатор Джефф Сешнс заявил, что возьмет самоотвод, если от него потребуют судить о законности действий Хиллари Клинтон.

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