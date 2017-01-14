Истребитель ВВС Таиланда разбился во время авиашоу для детей

Истребитель JAS 39 Gripen ВВС Таиланда потерпел крушение во время авиашоу на праздновании Дня детей в городе Хатъяй на юге королевства.

Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, при выполнении фигуры высшего пилотажа военный самолет упал на взлетно-посадочную полосу и взорвался. Пилот истребителя погиб в авиакатастрофе, никто из зрителей не пострадал.

После инцидента аэропорт города Хатъяй был закрыт, а зрители эвакуированы. Местные власти рассчитывают, что воздушная гавань возобновит свою работу в ближайшие часы.

Кроме того, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча выразил соболезнования родным погибшего пилота.

На сервисе Youtube была опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент крушения военного самолета.



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