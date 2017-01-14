Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
14 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

30 мирных жителей погибли в результате бомбардировки Мосула

Атака была соверщена в районе Аль-Джадида на западе города

Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani

Около 30 мирных жителей погибли в результате бомбардировки района на западе Мосула, контролируемого террористами «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ).

Как передает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, три авиаудара были нанесены по дому одного из командиров ИГ в районе Аль-Джадида, однако боевик в момент атаки находился в другом районе.

Пока не известно, кто именно произвел бомбардировку — международная коалиция во главе с США или ВВС Ирака.

Читайте также:

Восточный Мосул освободят в течение нескольких дней

Известия // суббота, 14 января 2017 года

30 мирных жителей погибли в результате бомбардировки Мосула

30 мирных жителей погибли в результате бомбардировки МосулаАтака была соверщена в районе Аль-Джадида на западе города

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

Политолог

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке