30 мирных жителей погибли в результате бомбардировки Мосула

Около 30 мирных жителей погибли в результате бомбардировки района на западе Мосула, контролируемого террористами «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ).

Как передает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, три авиаудара были нанесены по дому одного из командиров ИГ в районе Аль-Джадида, однако боевик в момент атаки находился в другом районе.

Пока не известно, кто именно произвел бомбардировку — международная коалиция во главе с США или ВВС Ирака.