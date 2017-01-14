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Захарова обвинила немецкие СМИ в создании «информационной карусели»

Так представитель Министерства иностранных дел РФ прокомментировала реанимацию «дела девочки Лизы» в СМИ ФРГ

Фото: РИА НОВОСТИ/Григорий Сысоев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки германских СМИ вернуться к «делу девочки Лизы», проживающей в ФРГ, являются «информационной каруселью».

По ее мнению, повторное появление этого сюжета в германских СМИ похоже на случай с «досье на Трампа», раскрученным американским телеканалом CNN и медиакомпанией BuzzFeed.

«Потом официальный Берлин скажет, что Москва вмешивается в выборы. Называется «информационная карусель», — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства на своей странице в Facebook.

В начале 2016 года прокуратура ФРГ начала расследование в отношении съемочной группы «Первого канала» из-за сюжета о 13-летней русской девочке Лизе, родственники которой сообщили, что в отношении подростка были совершены насильственные действия со стороны мигрантов. При этом германские СМИ заявляли, что девочка якобы выдумала эту историю.

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Известия // суббота, 14 января 2017 года

Захарова обвинила немецкие СМИ в создании «информационной карусели»

Захарова обвинила немецкие СМИ в создании «информационной карусели»Так представитель Министерства иностранных дел РФ прокомментировала реанимацию «дела девочки Лизы» в СМИ ФРГ

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