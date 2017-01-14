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В Санкт-Петербурге умер солист Мариинского театра Эдуард Цанга

Бас-баритон оперной труппы скончался на 38-м году жизни

В Санкт-Петербурге на 38-м году жизни скончался бас-баритон оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам художественного руководителя и генерального директора театра Валерия Георгиева накануне артиста госпитализировали прямо с репетиции. Позже его отпустили домой, где он и скончался. Причины смерти устанавливаются.

Эдуард Цанга родился в Сыктывкаре и получил музыкальное образование в Нижегородской государственной консерватории имени Глинки. В 2000 году был принят в Академию молодых певцов Мариинского театра. В состав оперной труппы театра Цанга входил с 2008 года.

Известия // суббота, 14 января 2017 года

В Санкт-Петербурге умер солист Мариинского театра Эдуард Цанга

Бас-баритон оперной труппы скончался на 38-м году жизни

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