Представитель Дамаска на переговорах с оппозицией убит боевиками

Сирийский бригадный генерал в отставке Ахмад Гадбан, который был назначен координатором переговоров с террористами в долине Барада и должен был представлять на них правительство республики, убит боевиками, передает агентство Sputnik со ссылкой на источник в службе безопасности.

По его словам, убийство было совершено из снайперской винтовки в субботу ближе к вечеру. Гадбана застрелили, когда он с рабочими из ремонтной бригады отходил от источника Айн-аль-Фиджи.

Как ранее сообщали «Известия», российское оборонное ведомство обрушилось с критикой на международные гуманитарные организации, которые, по его мнению, предпринимают недостаточно усилий по оказанию помощи населению сирийского Алеппо.

Местным жителям приходится самим разминировать оставшиеся после боевиков взрывные усторйства и очищать источники питьевой воды.