После инаугурации Трамп встретится с Путиным в Исландии

Неизвестный источник сообщил о том, что избранный президент США Дональд Трамп намеревается встретиться с главой РФ Владимиром Путиным в Рейкьявике, пишет газета Sunday Times.

«Дональд Трамп планирует провести встречу с Владимиром Путиным в ближайшие недели после вступления в должность президента», — говорится в сообщении издания. Возможно, встреча с Путиным станет первым для Трампа мероприятием международного масштаба после вступления в должность главы государства.

Сам политик и его переходная команда ранее сообщили, что встреча с Путиным в Рейкьявике будет первой зарубежной поездкой Трампа.