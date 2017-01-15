Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
15 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Тысячи жителей Бильбао вышли на марш в поддержку заключенных из ЭТА

Демонстранты требуют от властей, чтобы 350 заключенных басков отбывали наказание на севере Испании

Десятки тысяч жителей испанского города Бильбао устроили демонстрацию в поддержку заключенных из баскской леворадикальной организации сепаратистов ЭТА, сообщает агентство AP.

Демонстранты требуют от властей, чтобы 350 заключенных басков отбывали наказание на севере Испании. Люди прошли по улицам Бильбао с плакатами, осуждающими политику испанского правительства, согласно которой заключенные из ЭТА были распределены по 40 тюрьмам в стране, чтобы ограничить их контакты.

Страна Басков — автономное сообщество на севере Испании, где ЭТА многие годы ведет борьбу за независимость региона. Группировка была основана 31 июля 1959 года.

В 2011 году организация объявила «бессрочное и всеобщее перемирие». В ответ на это правительство Испании потребовало ее полной ликвидации.

Читайте также:

Во Франции обнаружили склад ЭТА с оружием и взрывчаткой

Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Тысячи жителей Бильбао вышли на марш в поддержку заключенных из ЭТА

Демонстранты требуют от властей, чтобы 350 заключенных басков отбывали наказание на севере Испании

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

Политолог

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке