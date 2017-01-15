Тысячи жителей Бильбао вышли на марш в поддержку заключенных из ЭТА

Десятки тысяч жителей испанского города Бильбао устроили демонстрацию в поддержку заключенных из баскской леворадикальной организации сепаратистов ЭТА, сообщает агентство AP.

Демонстранты требуют от властей, чтобы 350 заключенных басков отбывали наказание на севере Испании. Люди прошли по улицам Бильбао с плакатами, осуждающими политику испанского правительства, согласно которой заключенные из ЭТА были распределены по 40 тюрьмам в стране, чтобы ограничить их контакты.

Страна Басков — автономное сообщество на севере Испании, где ЭТА многие годы ведет борьбу за независимость региона. Группировка была основана 31 июля 1959 года.



В 2011 году организация объявила «бессрочное и всеобщее перемирие». В ответ на это правительство Испании потребовало ее полной ликвидации.