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Украина проведет военную проверку в РФ в рамках Венского документа

Россию также посетят инспекторы из Германии и Сербии

Начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что Россия дала согласие на просьбу Украины провести инспекцию в одном из районов Ростовской области в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Площадь района, на территории которого пройдет проверка, составляет около 16 тыс. кв. км. Рыжков отметил, что цель подобных мероприятий — определение масштабов или подтверждение отсутствия военной деятельности в пределах указанного района.

Также инспекцию проведут специалисты из Германии и Сербии, которые посетят 252 мотострелковый полк, дислоцированный в городе Богучар Воронежской области. Немцы проверят предоставленную ранее информацию о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники в данном полку.

Сербские специалисты проинспектируют один из районов Московской области площадью около 3500 кв. км на предмет отсутствия проведения военной деятельности.

В рамках Венского документа 2011 года каждое государство-участник ОБСЕ имеет право проводить инспекции на территории любого другого государства-участника.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Украина проведет военную проверку в РФ в рамках Венского документа

Россию также посетят инспекторы из Германии и Сербии

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