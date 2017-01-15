Турция блокировала участие курдов в межсирийской конференции в Астане

Исполком «Демократической Федерации» (ДФ, курдский автономный орган управления) на севере Сирии осудил исключение представителей курдов из списка участников мирной конференции в Астане, сообщает ТАСС.

Сопредседатель ДФ Фауза Юсеф сообщила, что участие коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) в переговорах «блокировала Турция, которая преследует собственные интересы в сирийском конфликте и стремится не допустить усиления курдской администрации» в регионе.

«Позиция Турции не заставит нас отказаться от осуществления проекта федерального демократического устройства Северной Сирии. Учитывая достижения в войне с террористами, СДС более какой-либо другой фракции имеют право участвовать в заседаниях, которые пройдут в Астане», — отметила Юсеф.

Курдские отряды самообороны внесли основной вклад в освобождение провинции Хасеке от группировки ИГ (запрещена в РФ) и успешно действовали против них в Кобани и Манбидже на севере Алеппо. В настоящий момент СДС наступают на форпост ИГ в Сирии — Ракку.

Переговоры по сирийскому урегулированию запланированы на 23 января.

