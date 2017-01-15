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СМИ: Мэй может объявить о выходе Великобритании из единого рынка ЕС

17 января премьер-министр королевства выступит с речью о плане выхода из Евросоюза

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может объявить о выходе страны из единого европейского рынка, Таможенного союза и из-под юрисдикции Европейского суда, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По данным газеты The Sun, она выступит с речью о плане выхода королевства из ЕС 17 января.

Отмечается, что приоритетами для Мэй является решение миграционного вопроса и установление полного контроля над границами Великобритании, а также ведение переговоров о торговых соглашениях с другими странами.

Напомним, на референдуме, который прошел в Великобритании 23 июня, с небольшим перевесом (51,9% против 48,1%) победили сторонники выхода страны из Евросоюза.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

СМИ: Мэй может объявить о выходе Великобритании из единого рынка ЕС

17 января премьер-министр королевства выступит с речью о плане выхода из Евросоюза

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