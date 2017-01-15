СМИ: Мэй может объявить о выходе Великобритании из единого рынка ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может объявить о выходе страны из единого европейского рынка, Таможенного союза и из-под юрисдикции Европейского суда, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По данным газеты The Sun, она выступит с речью о плане выхода королевства из ЕС 17 января.

Отмечается, что приоритетами для Мэй является решение миграционного вопроса и установление полного контроля над границами Великобритании, а также ведение переговоров о торговых соглашениях с другими странами.



Напомним, на референдуме, который прошел в Великобритании 23 июня, с небольшим перевесом (51,9% против 48,1%) победили сторонники выхода страны из Евросоюза.

