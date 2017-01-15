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МИД Польши обвинил Туска в выступлении против своей страны

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что экс-глава польского правительства выступает против своей родины

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский обвинил бывшего главу польского правительства и действующего председателя Европейского совета Дональда Туска в том, что он выступает против своей собственной страны, сообщает wPolityce.

«Это первый раз, когда европейский чиновник выступает против своей собственной страны. Это действительно невероятное событие!» — заявил Ващиковский.

Таким образом глава польского внешнеполитического ведомства прокомментировал сомнения Туска в законности процедуры принятия бюджета Польши, высказанного им накануне.

Ващиковский подчеркнул, что не согласен с Туском в его высказываниях относительно польского бюджета.

Ранее «Известия» писали о том, как глава МИД Польши оскандалился, сообщив о своей встрече с представителем несуществующей страны. При этом польский вице-премьер Томаш Семоняк заявил, что, общаясь с представителями выдуманных государств, Ващиковский «вредит гораздо меньше обычного».

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

МИД Польши обвинил Туска в выступлении против своей страны

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что экс-глава польского правительства выступает против своей родины

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