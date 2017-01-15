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Женская сборная России по хоккею выиграла бронзу на молодежном ЧМ

В матче за третье место российская команда победила Швецию со счетом 2:0

Женская сборная России до 18 лет во второй раз в истории выиграла бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею, обыграв сборную Швеции со счетом 2:0, сообщает «Спорт-Экспресс».

В матче за третье место сборная России забросила две шайбы в заключительной 20-минутке. Таким образом, россиянкам удалось взять реванш за поражение на мировом первенстве 2016 года в матче за бронзу.

До этого россиянки занимали третье место в 2015 году.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Женская сборная России по хоккею выиграла бронзу на молодежном ЧМ

В матче за третье место российская команда победила Швецию со счетом 2:0

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