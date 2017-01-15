КНДР заявила о намерении продолжить исследование космоса

Власти КНДР не собираются отказываться от осуществления программы исследования космического пространства, несмотря на «противодействие враждебных сил», сообщают местные СМИ.

В центральной газете республики «Нодон синмун» в субботу была опубликована статья, в которой утверждается, что власти США якобы оказывают давление на ООН с целью «лишить КНДР возможности запускать спутники». При этом американская сторона якобы ссылалась на то, что Пхеньян «использует такие запуски для испытания баллистических ракет дальнего действия».

«КНДР будет по-прежнему покорять околоземное пространство и превратится в мировую космическую державу», — утверждает издание.

В начале марта 2016 года Совбез ООН ужесточил санкции в отношении Северной Кореи, после проведенного на ее территории ядерного испытания и запуска ракеты-носителя с искусственным спутником Земли.