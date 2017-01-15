Мотогонщица Нифонтова заняла второе место на «Дакаре» среди женщин

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова заняла второе место на ралли «Дакар» среди женщин в своей категории.



Всего в гонке «Дакар», завершившейся 14 января в Буэнос-Айресе, приняло участие девять женщин, три из них категории мотоциклы. Наилучший результат в этой категории показала испанка Лайа Санс, которой удалось занять 16-е место в общем зачете.

Отмечается, что Анастасия Нифонтова стала первой россиянкой, которая приняла участие на «Дакаре», в общем зачете мотогонщица заняла 75-е место.