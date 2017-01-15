Стороны межпалестинской встречи в Москве обсудят бейрутские соглашения

В ходе переговоров на межпалестинской встрече в Москве стороны обсудят детали соглашений, достигнутых на конференции в Бейруте. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Демократического фронта освобождения Палестины Кайс Абдулкарим.

«Мы приехали в Москву с тем, чего достигли в Бейруте, это очень важные вещи. В Москве в ходе диалога мы углубимся в детали достигнутых в Бейруте соглашений и обсудим другие проблемы, особенно в политической сфере», — приводит «РИА Новости» слова представителя политической организации.

Заседание комитета по подготовке к Национальной палестинской конференции прошло 10–11 января в столице Ливана Бейруте. Впервые в мероприятии приняли участие партия «Исламский джихад» и движение ХАМАС.

Кайс Абдулкарим также отметил, что предстоящая встреча в Москве позволит сторонам конфликта преодолеть сложности, стоящие на пути народного примирения.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что неформальные межпалестинские переговоры пройдут в Институте востоковедения РАН 15–17 января.