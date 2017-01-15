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Этап мирового тура по сноуборду «Гран-при де Русси» прошел в Москве

Зрелищные трюки в дисциплине Big air показали спортсмены из России, США и стран Европы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Этап мирового тура по сноуборду в дисциплине биг-эйр «Гран-при де Русси» завершился в субботу в Москве. Соревнования прошли в российской столице уже в четвертый раз.

Спортсмены из России, США и стран Европы соревновались на трамплине, возведенном на территории Гребного канала в Крылатском. Его высота составила 50 м, а длина — более 200 м. Во время соревнования спортсмены разгоняются и прыгают с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки.

Российский сноубордист Антон Мамаев стал победителем соревнования в дисциплине биг-эйр. Второе место занял финский спортсмен Роопе Тонтери, бронза досталась россиянину Михаилу Матвееву.

О том, как проходил этап, — в фотоленте «Известий».

"Гран-при де Русси"

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Этап мирового тура по сноуборду «Гран-при де Русси» прошел в Москве

Этап мирового тура по сноуборду «Гран-при де Русси» прошел в МосквеЗрелищные трюки в дисциплине Big air показали спортсмены из России, США и стран Европы

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Фотолента

Этап мирового тура по сноуборду «Гран-при де Русси» прошел в Москве

Этап мирового тура по сноуборду «Гран-при де Русси» прошел в Москве

Зрелищные трюки в дисциплине Big air показали спортсмены из России, США и стран Европы

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