Этап мирового тура по сноуборду «Гран-при де Русси» прошел в Москве
Зрелищные трюки в дисциплине Big air показали спортсмены из России, США и стран Европы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Этап мирового тура по сноуборду в дисциплине биг-эйр «Гран-при де Русси» завершился в субботу в Москве. Соревнования прошли в российской столице уже в четвертый раз.
Спортсмены из России, США и стран Европы соревновались на трамплине, возведенном на территории Гребного канала в Крылатском. Его высота составила 50 м, а длина — более 200 м. Во время соревнования спортсмены разгоняются и прыгают с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки.
Российский сноубордист Антон Мамаев стал победителем соревнования в дисциплине биг-эйр. Второе место занял финский спортсмен Роопе Тонтери, бронза досталась россиянину Михаилу Матвееву.
О том, как проходил этап, — в фотоленте «Известий».