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«Невеста» с того света

Российские хорроры заинтересовали мировой кинопрокат

Фото: Каропрокат

Команда режиссера Святослава Подгаевского, продюсеров Владислава Северцева и Дмитрия Литвинова выпускает в прокат новый отечественный хоррор «Невеста» — историю, основанную на старинных свадебных обрядах. На взгляд современного человека — весьма жутковатых.

По сюжету, молодожены (Виктория Агалакова и Вячеслав Чепурченко) едут знакомиться с родственниками жениха. В первую же ночь на новом месте жена понимает, что вокруг происходит что-то странное... 

Хорроры в российском кино — не самый популярный жанр, однако предыдущая работа Подгаевского и продюсеров «Пиковая дама: черный обряд» стала успешной в прокате и привлекла внимание зрителей. При бюджете в 45 млн рублей фильм собрал 135 млн. При этом, как отмечают сами создатели, они ориентировались на западные образцы, ведь в России жанром ужасов до относительно недавнего времени никто не занимался. «Известия» выяснили мнение специалистов о перспективах отечественного хоррора.

Один из продюсеров «Невесты» Дмитрий Литвинов полагает, что у фильма есть шансы конкурировать на отечественном и международном рынке с продукцией голливудских кинокомпаний.

— Представление «Невесты» на американском рынке в Лос-Анджелесе принесло результаты: фильм «Невеста» в 2017 году выйдет в прокат в Юго-Восточной Азии, Южной Америке и Германии, — рассказал «Известиям» Литвинов. — Также мы получили три предложения от американских кинокомпаний о создании американского ремейка «Невесты». Таким образом, фильм окупился еще до выхода в прокат.

Литвинов отметил, что задача продюсеров сегодня — вывести жанровое кино на достойный уровень, которого уже достигло отечественное военно-патриотическое кино. При этом, по словам продюсера, несмотря на высокие риски, жанр хоррора имеет большие преимущества. 

— Природа страха — универсальна, люди по всему миру боятся одного и того же, и картины этого жанры проще представлять на международном рынке, — полагает Литивнов.

Продюсер Владислав Северцев уверен, что потенциал для проката фильмов ужасов в России есть, но все упирается в их качество, которое не должно обмануть ожидания зрителей, привыкших к голливудскому контенту, а также в отсутствие традиции хоррора в российском кинематографе.

— «Ужасов», как таковых, у нас практически не было — не стояло в советскую эпоху такой идеологической задачи перед кинематографистами, и жанр не развивался, — рассказал Северцев. — Всем, кто сегодня берется снимать хорроры, сначала надо набить руку. При этом хорроры способны собирать огромную кассу — последние примеры таких образцов жанра, как «Заклятие 2», «Не дыши» и «Поезд в Пусан» это доказывают.

Кстати, триллер «Вий» по мотивам повести Николая Гоголя, снятый режиссером Олегом Степченко и продюсером Алексеем Петрухиным, стал одним из самых прибыльных российских фильмов:  в 2014 году он занял шестое место в топе самых кассовых картин российского проката и, собрав 1,2 млрд рублей, возглавил топ-10 самых кассовых российских картин, обойдя комедию «Горько-2».

Кадр из фильма «Вий»

Кадр из фильма «Вий»

Фото: UPI

Вышедшая в 2006-м картина «Ведьма» режиссера Олега Фесенко также успешно прошла в прокате: при бюджете в $2,5 млн она собрала почти $5 млн, что позволяет ей до сих пор считаться одним из самых успешных российских фильмов ужасов.

Трейлер фильма «Невеста» уже собрал на ресурсе You Tube более 2 млн просмотров, что свидетельствует о большом зрительском интересе. Причем как русской, так и зарубежной аудитории. При этом российские зрители оставляют более скептические комментарии.

— У нашего зрителя сложилось недоверие к отечественному контенту, — поясняет Литвинов. — Выходит много жанровых картин телевизионного, а не кинотеатрального качества. Людям непонятно, почему они должны платить в кинотеатре деньги за то, что им бесплатно показывают по телевизору.

Известия // среда, 18 января 2017 года

«Невеста» с того света

«Невеста» с того светаРоссийские хорроры заинтересовали мировой кинопрокат

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