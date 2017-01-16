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16 января
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Россия может сократить взносы в ПАСЕ

Госдума и Совет Федерации обсуждают возможность применения такой меры начиная с 2018 года

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Через неделю в Страсбурге открывается январская сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Сегодня истекает срок, до которого национальная делегация могла подать заявку на участие в работе ассамблеи. Россия в 2017 году вновь отказалась от участия в пленарных заседаниях ПАСЕ, в связи с чем парламентарии намерены поднять вопрос о возможном сокращении ежегодного взноса РФ в бюджет Совета Европы. В этом году он составил более €33 млн. Эксперты полагают, что политическая необходимость такого решения очевидна, но оно требует тщательной проработки и может быть принято не раньше 2018 года.

Российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, однако в итоге санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также возможности участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссий по наблюдению за выборами на территории стран — членов Совета Европы. Тогда же российская сторона заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года российская делегация отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на 2016 год.

Согласно данным, приведенным на официальном сайте Совета Европы, бюджет организации в 2017 году составил около €454,6 млн. Россия является одним из пяти основных плательщиков, ее взнос в 2017 году составил чуть более €33 млн. О том, что российская сторона уже внесла полную сумму, в конце декабря 2016 года сообщил депутат Госдумы Николай Ковалев.

— Взнос уже проплачен за 2017 год — полноценный взнос прошел целиком, включая и ситуацию, связанную с работой в ПАСЕ, — заявил он журналистам. 

Для сравнения: взнос Германии — €36 млн, взнос Украины — всего €4,3 млн.

В 2016 году российские парламентарии уже обсуждали идею о сокращении платежей в Совет Европы, однако весь транш, включая ту часть, которая предназначена для работы в ПАСЕ, был перечислен в срок, до 30 июня, что позволило избежать начисления пеней за просрочку.

Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил "Известиям", что политическая необходимость решения сократить взносы очевидна.

- Формы изучаются, решения будут приниматься в зависимости от того, будут ли они найдены. Политически необходимость такого решения очевидна, но с практической точки зрения оно нуждается в тщательной проработке, так как взнос единый в Совет Европы в целом и не разделён на отдельные составляющие. Сейчас над этим вопросом работают юристы и дипломаты, - пояснил сенатор.

Как сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, решение о сокращении взносов России в Совет Европы в связи с лишением голоса российской делегации в ПАСЕ будет приниматься президентом России Владимиром Путиным, обе палаты Федерального собрания могут доложить ему о целесообразности такого варианта после предварительного обсуждения с Министерством иностранных дел.

— Это может быть решено. Потому что действительно за наши деньги нас же лишают голоса в Парламентской ассамблее. Эта идея, которая витает во всех фракциях Госдумы, требует дополнительного изучения, мы будем советоваться с руководством страны, — заявил депутат.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что такое обсуждение состоится, «если обе палаты Федерального собрания и Министерство иностранных дел придут к единой позиции, которая может быть доложена президенту перед перечислением очередного взноса». Он добавил, что, как правило, транш перечисляется в начале года.

Глава думского комитета по международным делам также отметил, что обсуждается возможность сокращения взносов в Совет Европы на треть, хотя «у нас единый и неделимый взнос во все институты Совета Европы». Ранее эту информацию подтвердили журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, вопрос о возможном сокращении российского взноса в бюджет Совета Европы «обсуждался в деликатной и дипломатической форме».

— Мы довели свою позицию по этому поводу до Педро Аграмунта (председатель ПАСЕ. — «Известия»), и он отнесся к ней с пониманием. Логичным представляется хозяйственное отношение к средствам, особенно в условиях экономических проблем, которые есть в стране. Речь не идет о том, что Россия хочет наказать ПАСЕ, мы просто хотим быть честными и корректными по отношению к бюджету и нашим избирателям, — заявил он «Известиям».

При этом Петр Толстой уточнил, что такое решение может быть принято не ранее 2018 года. Он пояснил, что Россия в 2014 году подписала соглашение об участии в финансировании Совета Европы и отозвать подпись под ним технически невозможно.

— Обратно забрать у европейцев эти деньги нельзя, и никто не собирается этого делать. Дальнейшие действия будут зависеть от развития ситуации, но, конечно, если мы по-прежнему не будем участвовать в работе ПА, то не очень понятно, на каком основании мы будем оставаться одним из основных плательщиков, — пояснил парламентарий.

Вице-спикер Госдумы отметил, что сокращение взносов на треть обсуждается ввиду того, что в СЕ входят три основные структуры — ПАСЕ, ЕСПЧ и Комитет министров, а также ряд консультативных органов — Конгресс местных и региональных властей и Венецианская комиссия.

— Какая часть российского взноса идет на финансирование каждой из этих структур, подсчитать невозможно, — уточнил Петр Толстой.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает оправданной такую реакцию российских парламентариев на ситуацию с участием России в ПАСЕ.

— Понятно, что вряд ли Россия уменьшит размер своего взноса (в Совет Европы), но постановка такого вопроса вполне понятна и оправданна. Вряд ли взносы уменьшатся. По той причине, что остается надежда на пересмотр отношений (с ПАСЕ. — «Известия») в сторону улучшения, — отметил политолог.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов также считает справедливой постановку вопроса о сокращении российского взноса в СЕ с учетом неучастия делегации РФ в работе ПАСЕ.

— Действительно, почему мы должны в режиме такого садомазохизма оплачивать издевательства над нашей страной, над нами всеми и над нашими депутатами. Это не наш вид спорта. Другое дело, что есть определенные обязательства, связанные с членством РФ в Совете Европы, — заявил политолог.

Он напомнил, что не все страны делают одинаковые взносы в бюджет Совета Европы, а платежи России в денежном выражении — одни из самых значительных.

— И получается, что Россия, по сути, чуть ли не один из главных спонсоров той площадки, которая на сегодняшний день реализует свои задачи, не выполняя главных уставных функций. Какая-то странная  демократия: деньги дай, но сказать мы тебе ничего не позволим и нас твое мнение не интересует. Чем больше доля в любом предприятии, тем важнее голос. А тут — странная диспропорция, — отмечает эксперт.

Политолог Александр Коньков также напоминает, что российский взнос в бюджет Совета Европы — существенный, но при этом фактически три года Россия не участвует в деятельности ПАСЕ.

— Здесь, конечно, речь должна идти о системных стратегических возможностях дальнейшего участия России в деятельности ПАСЕ. Если эту тему со взносами сейчас не поднимать, то рано или поздно ее поднимут российские избиратели, — считает политолог. — Депутаты и парламент являются представителями народа, они избираются обществом, и общество имеет право следить за тем, как расходуются бюджетные средства. С учетом всех экономических ограничений, которые существуют, требуются новые возможности оптимизации расходов. Траты, которые связаны с фактическим неучастием России в тех или иных международных форматах, должны как минимум становиться предметом для дискуссии об их целесообразности.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Россия может сократить взносы в ПАСЕ

Россия может сократить взносы в ПАСЕГосдума и Совет Федерации обсуждают возможность применения такой меры начиная с 2018 года

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