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Песков: РФ не обвиняет США, несмотря на попытки взлома сайта Кремля

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что хакеры атакуют российские информационные системы не только с территории Соединенных Штатов, но и с территории КНР, Индии и европейских стран

Москва не обвиняет Вашингтон в кибератаках на российские информационные системы, несмотря на многочисленные попытки взлома сайта Кремля с территории США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что центральный офис президентского интернет-сайта расположен в в здании администрации президента России, и каждый день интернет-ресурс подвергается сотням кибератакам.

«Определенное число этих хакеров атакует этот интернет-сайт с территории США, с территории Китая, с территории Индии, из европейских стран и так далее. Но это не приводит к ситуации, когда мы говорим: «Мы знаем, это было заказано президентом (США Бараком) Обамой, а Белый дом стоит за этими атаками», — приводит «РИА Новости» слова пресс-секретаря российского лидера.

При этом ранее секретарь Совбеза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что число атак на российские информационные системы в последнее время резко возросло.

В начале января американские спецслужбы опубликовали доклад, в котором обвинили Россию во «вмешательстве в американские выборы», но не смогли предоставить никаких доказательств в пользу этого утверждения.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Песков: РФ не обвиняет США, несмотря на попытки взлома сайта Кремля

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что хакеры атакуют российские информационные системы не только с территории Соединенных Штатов, но и с территории КНР, Индии и европейских стран

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