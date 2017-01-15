Создатели «Шерлока» просят россиян не распространять последнюю серию

Создатели британского телесериала «Шерлок» (Sherlock) обратились к россиянам не распространять последний эпизод сериала в русской озвучке, который нелегально попал в интернет за день до эфира.



«Мы в курсе, что третий эпизод был нелегально загружен в интернет. Если вы его увидите где-то, то, пожалуйста, не распространяйте его», — указано в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте сериала в социальной сети Twitter.

We are aware that #Sherlock episode 3 has been uploaded illegally online. If you come across it, please do not share it. #KeepMeSpoilerFree — Sherlock (@Sherlock221B) 14 января 2017 г.

Третий эпизод четвертого сезона сериала под названием «Последнее дело» (The Final Problem) появился в сети накануне. Официальная трансляция этого эпизода на британском телевидении должна начаться 15 января в 21.00 по местному времени (0.00 мск).

Четвертый сезон популярного британского сериала выходит с 1 января 2017 года, он состоит из трех серий.