Канада вместо РФ примет финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Об этом заявила Международная федерация лыжного спорта (ФИС).

«ФИС рада сообщить о том, что организатором финала Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет с 17 по 19 марта, будет канадский Квебек», — цитирует ТАСС сообщение организации.

Отказаться от проведения в Тюмени соревнований по лыжным гонкам Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) заставил допинговый скандал.

И это не единственное мероприятие, ставшее жертвой расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

После публикации доклада главы комиссии Ричарда Макларена из России были перенесены юношеский чемпионат мира по биатлону, чемпионат мира по бобслею и этап Кубка мира конькобежцев.

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