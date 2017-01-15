Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
15 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Наука   |     |   написать авторам

Необычную черную дыру нашли ученые в галактике созвездия Девы

Спектр излучения космического объекта отличается от всех ранее известных астрономам

Ученых поставила в тупик открытая недавно нетипичная спиральная галактика. В ее центре расположена небольшая черная дыра, меньших размеров, чем у большинства галактик.

Галактика RX J1140.1+0307 находится в созвездии Девы. В целом она выглядит как обычная галактика, но при детальном изучении обнаружилось множество нестыковок. Как правило, расположенная в центре черная дыра имеет большие размеры. В этом же случае черная дыра невелика. Спектр излучения галактики также не совпадает с известными науке образцами, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Астрономы изучают RX J1140.1+0307 с помощью фотоснимков телескопа «Хаббл». От Земли галактику отделяет около миллиарда световых лет.

Читайте также:

Ученые рассказали о новом числе галактик во Вселенной

Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Необычную черную дыру нашли ученые в галактике созвездия Девы

Спектр излучения космического объекта отличается от всех ранее известных астрономам

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

Политолог

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке