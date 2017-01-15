Необычную черную дыру нашли ученые в галактике созвездия Девы

Ученых поставила в тупик открытая недавно нетипичная спиральная галактика. В ее центре расположена небольшая черная дыра, меньших размеров, чем у большинства галактик.

Галактика RX J1140.1+0307 находится в созвездии Девы. В целом она выглядит как обычная галактика, но при детальном изучении обнаружилось множество нестыковок. Как правило, расположенная в центре черная дыра имеет большие размеры. В этом же случае черная дыра невелика. Спектр излучения галактики также не совпадает с известными науке образцами, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Астрономы изучают RX J1140.1+0307 с помощью фотоснимков телескопа «Хаббл». От Земли галактику отделяет около миллиарда световых лет.