Бизнес и практика: что известно о ближайших соратниках Трампа

На этой неделе в США состоится инаугурация Дональда Трампа — избранного 45-го президента Соединенных Штатов. Вместе с ним, если сенат поддержит выдвинутые Трампом кандидатуры, новые посты займет целый ряд соратников нового американского лидера. Имена многих из них стали известны еще до завершения президентской кампании, в августе-ноябре прошлого года, чьи-то кандидатуры были объявлены в декабре, сразу после победы Трампа. И уже очевидно, что акцент в подборе команды Дональд Трамп сделал на практиков: несмотря на то что за спиной у целого ряда выдвинутых Трапом кандидатов уже есть собственные многолетние политические карьеры, тех, кто сделал себе имя только в этой сфере, — единицы.



В преддверии инаугурации 45-го президента США, «Известия» узнали, что известно о людях, которым в самом ближайшем будущем предстоит занять ключевые посты в стране.

Госсекретарь: Рекс Тиллерсон



Фото: TASS/DPA/Ron Sachs 64-летний Рекс Тиллерсон, предложенный Дональдом Трампом на пост госсекретаря США, — выходец из деловых кругов. Выпускник Техасского инженерного университета, он сразу после выпуска начал работу в компании нефтяной компании ExxonMobile. Начав с работы на промыслах, он в 1980-х возглавил в компании службу развития бизнеса, а к 2006 дорос до должности председателя совета директоров и главного управляющего. Эти посты он занимал вплоть до 1 января 2017 года.



В 1990-е годы Тиллерсон являлся представителем ExxonMobile в России. На этом основании после выдвижения его кандидатуры на пост госсекретаря США некоторые западные СМИ утверждали, что Тиллерсон лично знаком с президентом РФ Владимиром Путиным и главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным. Однако официально эта информация никогда не была подтверждена.



При этом Тиллерсон принял участие в реализации ряда крупных проектов с Россией: в том числе, при его участии в 1990-е годы было достигнуто соглашение о создании международного консорциума «Сахалин-1», а в 2007 году Exxon заключила с «Роснефтью» контракт, по которому компания получила доступ к нефтяным месторождениям в российском секторе Арктики. В 2014 году, после введения санкций, этот контракт был заморожен.

Кроме того, Тиллерсон, родители которого познакомились в бойскаутском лагере, долгие годы входил в состав попечителей организации «Бойскауты Америки», а в 2010–2012 годах возглавлял ее.

Глава министерства обороны: Джеймс Мэттис

Фото: Getty Images//WireImage/Leigh Vogel Возглавить министерство обороны США Дональд Трамп предложил 66-летнему генералу Корпуса морской пехоты Джеймсу Мэттису, известному также под кличками Бешеный Пес и Воин-монах. Службу Мэттис, выпускник целого ряда военных учебных заведений, начал в 1972 году в звании второго (младшего) лейтенанта и командующего взводом.



В 2001 году в Афганистане он командовал оперативно-тактической группой, а уже в звании генерал-майора Мэттис принял участие в войне в Ираке, где отметился при проведении целого ряда операций. С 2007 по 2009 год Мэттис был верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации. С 2009 года возглавлял Объединенное командование вооруженных сил НАТО в США, в 2010 году возглавил Центральное командование вооруженных сил США. Помимо множества наград, Мэттис имеет знаки отличия, которые говорят о том, что он является экспертом по стрелковому оружию.

Мэттис известен своей критикой в адрес России, но в еще большей степени — критикой в адрес политики администрации Барака Обамы на Ближнем Востоке. Политической деятельностью до предложения Трампа кандидат на должность главы военного ведомства не занимался, однако прославился резкими и экстравагантными высказывания — так, выступая с речью об операции в Афганистане в 2005 году, он заявил, что стрелять в некоторых людей «чертовски весело», а также заявил, что ему «нравится драться». В то же время Мэттис резко осудил случаи нарушения служащими армии США прав гражданских лиц. ​​​​​​​



Американский политолог, директор Центра военно-политического анализа в The Hudson Institution (Вашингтон) Ричард Вайц: «В своей речи на слушаниях в сенате кандидат на должность министра обороны Джеймс Мэттис весьма скептически высказался о сотрудничестве с Россией, приведя в пример историю провалившихся попыток координации военных усилий между Россией и США.



Он также обвинил Россию в попытках «развалить» НАТО, но большинство сенаторов не интересовала подобная интерпретация. Их больше интересовало, как он прокомментирует свои предыдущие заявления о задействии женщин в военных операциях. Однако Мэттис об этом ничего не сказал.



Шансы Джеймса Мэттиса получить одобрение конгресса и стать министром обороны ещё до слушаний были очень высокими. И я не вижу никаких причин, почему его кандидатуру могли бы заблокировать.»

Глава ЦРУ: Майкл Помпео



Фото: Getty Images//WireImage/Joe Raedle Кандидат на пост главы ЦРУ, 54-летний Майкл Помпео ранее не имел отношения к работе разведслужб. Окончив в 1986 году престижную Военную академию в Вест-Пойнте, он до 1991 года служил в армии США, после чего занимался частным предпринимательством и основал компанию Thayer Aerocpase, которая занималась производством техники для аэрокосмической индустрии.



Однако, получив в 1994 Гарвардском университете степень доктора права, перешел на работу в крупную юридическую фирму. Майкл Помпео — один из немногих в «списке Трампа», кто имеет опыт политической деятельности: с 2011 года Помпео, уроженец штата Калифорния, представляет штат Канзас в палате представителей США.

Глава администрации: Райнс Прибус

Фото: TASS/Zuma/Paul Gordon 45-летний адвокат и политик Райнс Прибус станет вторым американцем греческого происхождения и вторым православным на должности главы администрации Белого дома. Для утверждения кандидата в этой должности не требуются консультации с сенатом, поэтому вступить в нее он должен будет с 20 января 2017 года.

Сын немца и гречанки, Прибус изучал английский язык и политологию в Висконсинском университете, который окончил в 1994 году. Политическую карьеру он начал еще в студенческие годы, работая помощником двух конгрессменов и сенатора.

В 2007 году Прибус возглавил отделение Республиканской партии в Висконсине — этот пост он занимал до 2011 года. Ему приписывается содействие в избрании на свои должности ряда известных американских политиков: в том числе, спикера палаты представителей США Пола Райана и губернатора штата Висконсин Скотта Уокер. Позднее Прибус также стал главным юридическим консультантом партии.

С 2011 года он является председателем национального комитета Республиканской партии. В апреле 2016 года Райнс вошел в список 100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time.

Старший советник: Стивен Бэннон



Фото: Getty Images/Drew Angerer

Пост старшего советника в будущей администрации президента Дональда Трампа займет 63-летний бизнесмен и политик Стивен Бэннон. Бэннон получил степени бакалавра искусств в Политехническом университете Виргинии, магистра искусств — в Джорджтаунском университете и магистра делового администрирования (MBA) — в Гарвардском университете.



С 1976 по 1983 годы он служил в армии США, в том числе на Ближнем Востоке, а в 1984 начал карьеру в банковском секторе и в начале 1990-х создал собственный инвестиционный банк Bannon & Co., специализировавшийся на инвестициях в медиа и кинопроизводство.



В 1998 Бэннон, успевший заработать достаточное состояние, продал бизнес и занялся документальным кино: в частности, как продюсер, сценарист и режиссер выпустил фильм о Рейгане «Перед лицом Зла», а также ряд фильмов о видных политических деятелях, включая Маргарет Тэтчер и Сару Пэйлин. Выступал против левых политических настроений и в 2012 году возглавил крайне правый интернет-ресурс Breitbart News.

В августе 2016 года сменил Пола Манафорта, обвиненного в связях с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, на посту руководителя избирательной кампании Трампа. А в ноябре прошлого года было объявлено о его назначении на должность старшего советника будущей администрации. Бэннон был трижды женат и имеет трех дочерей. Вторая жена при разводе обвинила его в том числе в домашнем насилии и антисемитизме.

Министр жилищного строительства и городского развития: Бен Карсон

Фото: TASS/Zuma/Oliver Contreras Предполагается, что портфель министра жилищного строительства получит 65-летний Бен Карсон, соперник Дональда Трампа во внутрипартийной президентской гонке, снявший свою кандидатуру после проигрыша на праймериз.

Карсон рос в семье матери-одиночки, которая не могла помочь сыну, плохо успевавшему в школе, поскольку сама не умела читать. Однако, задавшись целью стать врачом, Карсон закончил школу, а также медицинские отделения в Йельском (где познакомился со своей женой) и Мичиганском университетах.



После этого Карсон 36 лет проработал врачом-нейрохирургом, прославившись проведенной в 1987 году первой в мире операцией по разделению затылочных сиамских близнецов. В 2002 году у Карсона диагностировали рак, который он смог победить, поскольку болезнь находилась на начальной стадии.



В 2008 году был награжден президентом США Джорджем Бушем Президентской медалью свободы. В 2013 году объявил о завершении медицинской карьеры и в составе Республиканской партии занялся политикой. Согласно опросам 2015 года, среди кандидатов от республиканцев Карсон занимал первое по популярности место.

Министр образования: Бетси Девос

Фото: Getty Images/CQ Roll Call/Tom Williams Заниматься вопросами образования при президенте Трампе будет 59-летняя Бетси Девос —жена мультимиллиардера Дика Девоса, сына и наследника создателя компании Amway. Семья Девос считается одной из богатейших в Мичигане.

Сама Бетси принимает участие в делах мужа — вместе они создали семейных фонд, а также компанию Windquest Group, занимающуюся вопросами энергетики, в том числе инвестициями в инновации в этой сфере, а также является известным политическим активистом и фандрайзером. Во время кампании по переизбранию Джорджа Буша-младшего в 2004 году Девос лично собрала свыше $150 тыс. Девос занимала ряд высоких постов в Республиканской партии с начала 1990-х годов, а в годы президентства Буша-младшего работала с президентской администрацией над рядом проектов. Образование всегда входило в сферу ее интересов: Бетси Девос известна своими выступлениями против действующей системы бесплатных государственных школ и за реформу, предполагающую привлечение в этот сектор частных предпринимателей и инвесторов. В начале кампании Трампа Девос выступала с критикой будущего президента, однако когда Трамп предложил ей занять пост министра образования, приняла предложение.

Министр здравоохранения: Томас Прайс

Фото: Getty Images/CQ Roll Call/Tom Williams На пост главы министерства здравоохранения Трамп выдвинул 62-летнего Тома Прайса, долгое время совмещавшего врачебную и политическую карьеры.

Выпускник Мичиганского университета, Прайс в течение 20 лет возглавлял ортопедическую клинику в Атланте (штат Джорджия) и кафедру ортопедической хирургии в университете Эмори в штате Джорджия. Активно заниматься политикой Прайс начал в конце 1990-х годов — тогда он вошел в сенат от штата Джорджия, в в 2005 году — в палату представителей США от одного из избирательных округов штата. За время своей политической деятельности Прайс в том числе стал известен благодаря регулярным выступлениям за запрет абортов и против ужесточения контроля над оружием в стране.