Великобритания не подписала документ по итогам конференции в Париже

Великобритания не подписала документ по итогам конференции по палестино-израильскому урегулированию в Париже.

Об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Форин-офиса.

«Мы считаем, что лучший способ достичь решения, — это возврат к двусторонним переговорам», — цитирует «РИА Новости» сообщение МИД Великобритании.

В самой встрече приняли участие представители 70 стран, однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от участия в ней, назвав конференцию «обманом».

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