Число жертв бунта в бразильской тюрьме выросло до 30 человек

Восстание заключенных в тюрьме «Алкасус» бразильского штата Риу-Гранди-ду-Норти набирает обороты. Жертвами столкновений стали уже как минимум 30 человек. Всего с начала года из-за хаоса в бразильской пенитенциарной системе погибли уже 140 человек.

В тюрьме «Алкасус» содержались примерно 1200 осужденных при норме заполнения 620 заключенных. Агентство Reuters располагает данными от анонимного источника, что число жертв конфликта может увеличиться. Ранее сообщалось о десяти погибших, трое из которых были обезглавлены.

В начале января «Известия» сообщали о бунтах заключенных в тюрьмах города Манаус в штате Амазонас. Более 100 узников сумели сбежать, десятки были убиты.