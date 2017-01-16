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Татфондбанк будут спасать по кипрскому сценарию

Правительство Татарстана готово помочь проблемной кредитной организации

Татфондбанк, возможно, будут спасать по кипрскому сценарию – с привлечением депозитов крупных клиентов.

О таком варианте заявили в правительстве республики Татарстан.

«Идет большая работа, чтобы банк был санирован. По самой технологии — как только она будет известна, мы сообщим. В зависимости от выбранного способа будет определена сумма спасения», – сообщил «Известиям» министр экономики региона Артем Здунов.

Татфондбанк сейчас находится на грани банкротства из-за вывода средств клиентами.

О возможности применения кипрской схемы для спасения кредитной организации заявил в кулуарах Гайдаровского форума президент республики Рустам Минниханов. При этом средства кредиторов будут конвертированы в капитал и банк пройдет санацию. На этом настаивает и Центробанк.

Переговоры с клиентами уже ведутся.

В любом случае, спасение банка стало вопросом престижа, поскольку более половины капитала Татафондбанка принадлежит правительству Татарстана.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Власти Татарстана вступились за свой банк

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Татфондбанк будут спасать по кипрскому сценарию

Правительство Татарстана готово помочь проблемной кредитной организации

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