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Правительство РФ выделило деньги на разработку нового самолета

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) уже получила 1,5 млрд рублей из бюджета

Правительство РФ выделило деньги на разработку нового турбореактивного самолета для внутренних авиалиний.

Об этом заявили «Известиям» в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Новый самолет Ил-114-300 будет представлять из себя глубокую модернизацию предыдущей модели Ил-114-100 и заменит Ан-24/26.

«К сожалению, Ан-24/26 — это воздушные суда прошлого века, находящиеся в эксплуатации более 50 лет. По своим летно-техническим характеристикам, соответствию экологическим требованиям и уровню комфорта они уже не отвечают современным стандартам», — сообщили «Известиям» в Росавиации.

На данный момент на региональных авиалиниях используются иностранные машины.

С ОАО «Ил» и Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) уже заключены контракты на проведение разработки самолета и двигателя к нему.

Всего планируется выпуск 100 машин до 2029 года. Первые 1,517 млрд рублей на разработку из бюджета уже выделены.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

ОАК получила деньги на новый самолет

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Правительство РФ выделило деньги на разработку нового самолета

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) уже получила 1,5 млрд рублей из бюджета

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