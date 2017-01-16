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Трамп: Меркель допустила ошибку, приняв нелегальных мигрантов

Избранный президент США Дональд Трамп подверг критике главу Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила ошибку, приняв нелегальных мигрантов.

Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью СМИ.

«Я думаю, она сделала одну очень катастрофическую ошибку - это принять всех этих нелегалов», — цитирует Трампа «Федеральное агентство новостей».

Речь идет о том, что Германия взяла на себя обязательство принять тысячи мигрантов из Африки и Азии, наводнивших Европу.

При этом, сама Меркель уже изменила свою позицию по дальнему вопросу и в стране началась депортация тех беженцев, которые не получили официального убежища.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Трамп: Меркель допустила ошибку, приняв нелегальных мигрантов

Избранный президент США Дональд Трамп подверг критике главу Германии

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