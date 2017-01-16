Трамп: Меркель допустила ошибку, приняв нелегальных мигрантов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила ошибку, приняв нелегальных мигрантов.

Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью СМИ.

«Я думаю, она сделала одну очень катастрофическую ошибку - это принять всех этих нелегалов», — цитирует Трампа «Федеральное агентство новостей».

Речь идет о том, что Германия взяла на себя обязательство принять тысячи мигрантов из Африки и Азии, наводнивших Европу.

При этом, сама Меркель уже изменила свою позицию по дальнему вопросу и в стране началась депортация тех беженцев, которые не получили официального убежища.

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